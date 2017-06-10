''5-6 oyuncu alacağız''
G.Saray Başkanı Dursun Özbek taraftarlara müjdeyi verdi. Belirledikleri oyuncular için 2 aydır çalıştıklarını belirten Özbek, “Mevkileri herkes biliyor. Stoperden başlayın, orta saha, forvet, sağ bek, sol bek... Galatasaray’a yakışan bir transfer sezonu olacak” dedi.
BİTİNCE İSİMLERİ AÇIKLAYACAĞIZ
"Transferler bittiği zaman sizlere bilgi aktaracağız. Listemizde 5-6 oyuncu bulunuyor. Alınacak mevkileri herkes biliyor. Stoperden başlayın, orta sahası, forveti, sağ beki, sol beki... Tüm sezon boyunca Galatasaray'ı seyredenler nerede eksiği olduğunu biliyorlar." Geçmişte yapılan hataları tekrarlamamak için çok sıkı çalıştıklarını dile getiren Dursun Özbek, takımdan gidecek oyuncuların da olabileceğini kaybetti. Bu durumda rakamların ve transfer edecekleri isimlerin değişebileceğini bildirdi.
ARDA İÇİN TEMAS OLMADI
"Arda Turan'ı kiralamak için Barcelona ile bir temasımız olmadı. (Arda'nın A Milli Takım'da yaşadığı olay) Konuyu çok detaylı bilmiyorum. Başkan gerekli cevabı verdi. Benim yorum yapmam doğru olmaz."
SNEİJDER'E TEKLİF YOK
''Sneijder için Zenit'ten ya da herhangi bir takımdan şu ana kadar bize gelen bir transfer teklifi yok. Wesley hala bizim oyuncumuzdur ve önemli yıldız bir oyuncumuzdur. Kalmasından yanayız."
BRUMA'DA MADDELER KONUŞULUYOR
"Bruma ile ilgili (RB Leipzig'den) teklif var, görüşmeler devam ediyor. Görüşmeler nihayete ermiş değil. Çeşitli maddeler üzerine tartışmalar yapılıyor. Kalıp gitmesi noktasında bugünlerde bir sonuç alacağız."
Savaş ÇORLU
- 10 Haziran 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:13
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Transferde büyük hüsran!
Toplam 11
Yorum
austin öyle deme. ya ne cavandası ne jasuesi diye bağrılırken jasue acaip iş yapar cavanda çok hızlı çok katkı şundan iyidir diyen taraftar çoktu..
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Dursun Özbek'ten transfer açıklması
Toplam 14
Yorum
austin o değil de bruma açıklamaları bi tuhaf bakıyoruz henüz net bi şey yok olmassa bizde kalır filan denmeye başlandı..
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Aziz Yıldırım karne dağıttı
Toplam 4
Yorum
yazik cocuklara yazik
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