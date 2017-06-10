 ''5-6 oyuncu alacağız'' – Fotomaç – 10 Haziran 2017
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    10 Haziran 2017, Cumartesi
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    ''5-6 oyuncu alacağız''

    ''5-6 oyuncu alacağız''

    G.Saray Başkanı taraftarlara müjdeyi verdi. Belirledikleri oyuncular için 2 aydır çalıştıklarını belirten Özbek, “Mevkileri herkes biliyor. Stoperden başlayın, orta saha, forvet, sağ bek, sol bek... ’a yakışan bir transfer sezonu olacak” dedi.

    Başkanı , 5-6 oyuncu transfer edeceklerini söyledi. TFF Genel Kurulu'nda sorulara yanıt veren Özbek, "Transfer için yaklaşık 2 ay önceden çalışmalara başladık. Tudor'un verdiği ve scout ekibinin incelemesi sonrasında sunulan raporla ilgili yönetim çalışmaya devam ediyor" dedi. Mali yapılarına uygun ve Galatasaray'a yakışır bir transfer sezonu yaşamak istediklerini vurgulayan Özbek, henüz neticelenmiş bir transfer olmadığını belirterek şöyle devam etti:

    BİTİNCE İSİMLERİ AÇIKLAYACAĞIZ
    "Transferler bittiği zaman sizlere bilgi aktaracağız. Listemizde 5-6 oyuncu bulunuyor. Alınacak mevkileri herkes biliyor. Stoperden başlayın, orta sahası, forveti, sağ beki, sol beki... Tüm sezon boyunca Galatasaray'ı seyredenler nerede eksiği olduğunu biliyorlar." Geçmişte yapılan hataları tekrarlamamak için çok sıkı çalıştıklarını dile getiren Dursun Özbek, takımdan gidecek oyuncuların da olabileceğini kaybetti. Bu durumda rakamların ve transfer edecekleri isimlerin değişebileceğini bildirdi.

    ARDA İÇİN TEMAS OLMADI
    "Arda Turan'ı kiralamak için Barcelona ile bir temasımız olmadı. (Arda'nın A Milli Takım'da yaşadığı olay) Konuyu çok detaylı bilmiyorum. Başkan gerekli cevabı verdi. Benim yorum yapmam doğru olmaz."

    SNEİJDER'E TEKLİF YOK
    ''Sneijder için Zenit'ten ya da herhangi bir takımdan şu ana kadar bize gelen bir transfer teklifi yok. Wesley hala bizim oyuncumuzdur ve önemli yıldız bir oyuncumuzdur. Kalmasından yanayız."

    BRUMA'DA MADDELER KONUŞULUYOR
    "Bruma ile ilgili (RB Leipzig'den) teklif var, görüşmeler devam ediyor. Görüşmeler nihayete ermiş değil. Çeşitli maddeler üzerine tartışmalar yapılıyor. Kalıp gitmesi noktasında bugünlerde bir sonuç alacağız."


    Savaş ÇORLU
    1. 10 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:13
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