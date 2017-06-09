''Yanlış karar verdim!''
Brezilya Serie A takımlarından Palmeiras'ta forma giyen Felipe Melo, sarı kırmızılı takımla ilgili geçmişte yaşadıklarına dair önemli açıklamalarda bulundu.
YANLIŞ KARAR VERDİM!
Melo, Galatasaray'dan ayrılarak doğru bir karar vermediğini de kaydetti. Brezilyalı yıldız, "Galatasaray'da Mancini ve takım arkadaşlarımla birlikte tarih yazdık. O dönemin ardından İnter'e gidebilmek için elimden geleni yaptım. Bunu söylemek zorundayım. Ancak beklediğim havayı İnter'de yakalayamadım" diye konuştu.
- 09 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:00
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Fenerbahçe Skubic'e kancayı taktı
Toplam 5
Yorum
VELI süper transfer demeniz icin illa bir star mi gelmesi lazim. begenmediginiz scubic hasan ali yi yerle bir etti. transfer isabet olur bence
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Demirören'den Arda Turan açıklaması
Toplam 18
Yorum
Tufan ayvalık Sn demirören bjk şampiyon yapmaya uğraşmaktan vakit ayıramadığın milli takımlar saldım çayıra laubali,sorumsuz,saygısız ve sorunlu yazık
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Mücadele görmedik
Toplam 12
Yorum
Çayelispor Bursaspor maçında yaşanan görüntüler FENERBAHÇEnin 2010-2011 sezonu şampiyonluğunu tescil etmiştir..
''Yanlış karar verdim!'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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