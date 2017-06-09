 ''Yanlış karar verdim!'' – Fotomaç – 09 Haziran 2017
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    09 Haziran 2017, Cuma
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    ''Yanlış karar verdim!''

    ''Yanlış karar verdim!''

    Brezilya Serie A takımlarından Palmeiras'ta forma giyen , sarı kırmızılı takımla ilgili geçmişte yaşadıklarına dair önemli açıklamalarda bulundu.

    CalcioMercato'ya konuşan Felipe Melo, kariyerinde en iyi performansını 'da sergilemediğini ifade ederek, "Ben en iyi oyunumu Galatasaray'da oynamadım. Galatasaray'da çok mutlu yıllar geçirdim ve iyi performans sergiledim ama en iyi futbolumu aslında Fiorentina'da oynadım" diye konuştu.

    YANLIŞ KARAR VERDİM!
    Melo, Galatasaray'dan ayrılarak doğru bir karar vermediğini de kaydetti. Brezilyalı yıldız, "Galatasaray'da Mancini ve takım arkadaşlarımla birlikte tarih yazdık. O dönemin ardından İnter'e gidebilmek için elimden geleni yaptım. Bunu söylemek zorundayım. Ancak beklediğim havayı İnter'de yakalayamadım" diye konuştu.
    1. 09 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:00
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