''Hedefe ulaştık''
Tudor, Avrupa’ya kalarak amaçlarına ulaştıklarını belirtirken “Takımda kalacak mısın” sorusuna “Evet... Nehrin akışı beni şaşırtmayacak” ifadesini kullandı.
Teknik direktör Igor Tudor, "Yönetim senden mutlu mu? Gelecek sezonda da kalacak mısın?" sorusuna, "İlk günden beri başkan ve sportif direktör ile muhteşem bir ilişkim var. Onların bu sezon istekleri Avrupa'da yer almamızdı. Amacımıza ulaştık. Sadece fazladan bir tur daha oynayacağız" cevabını verdi.
Sunucunun, "Takımda kalacağından emin misin?" şeklindeki ısrarlı sorusuna ise, "Evet. Nehrin akışı beni şaşırtmayacak" cevabını verdi.
- 09 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:05
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Fenerbahçe Skubic'e kancayı taktı
Toplam 5
Yorum
VELI süper transfer demeniz icin illa bir star mi gelmesi lazim. begenmediginiz scubic hasan ali yi yerle bir etti. transfer isabet olur bence
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Demirören'den Arda Turan açıklaması
Toplam 18
Yorum
Tufan ayvalık Sn demirören bjk şampiyon yapmaya uğraşmaktan vakit ayıramadığın milli takımlar saldım çayıra laubali,sorumsuz,saygısız ve sorunlu yazık
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Mücadele görmedik
Toplam 12
Yorum
Çayelispor Bursaspor maçında yaşanan görüntüler FENERBAHÇEnin 2010-2011 sezonu şampiyonluğunu tescil etmiştir..
''Hedefe ulaştık'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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