 ''Hedefe ulaştık'' – Fotomaç – 09 Haziran 2017
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HEPSİ
    09 Haziran 2017, Cuma
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    ''Hedefe ulaştık''

    ''Hedefe ulaştık''

    Tudor, Avrupa’ya kalarak amaçlarına ulaştıklarını belirtirken “Takımda kalacak mısın” sorusuna “Evet... Nehrin akışı beni şaşırtmayacak” ifadesini kullandı.

    Teknik Direktörü Igor Tudor, kısa bir tatil için gittiği ülkesi Hırvatistan'da evinin kapılarını Nove TV'ye açtı. Sofya Preljvukic'in sorularını yanıtlayan genç çalıştırıcı, Galatasaray için "Dev bir takım için çalışıyorum. Çok fazla insan tarafından destekleniyorum. İçinde bulunduğum beraber çalıştığım insanlar tam bir centilmenler topluluğu" dedi.

    Teknik direktör Igor Tudor, "Yönetim senden mutlu mu? Gelecek sezonda da kalacak mısın?" sorusuna, "İlk günden beri başkan ve sportif direktör ile muhteşem bir ilişkim var. Onların bu sezon istekleri Avrupa'da yer almamızdı. Amacımıza ulaştık. Sadece fazladan bir tur daha oynayacağız" cevabını verdi.

    Sunucunun, "Takımda kalacağından emin misin?" şeklindeki ısrarlı sorusuna ise, "Evet. Nehrin akışı beni şaşırtmayacak" cevabını verdi.
    1. 09 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:05
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