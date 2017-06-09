 Gomis için altın köprü – Fotomaç – 09 Haziran 2017
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    09 Haziran 2017, Cuma
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    Gomis için altın köprü

    Gomis için altın köprü
    Fransa'da Le 10 Sports, 'ın Bafetimbi Gomis için yaptığı teklife "Altın köprü" yakıştırması yaptı... Marsilya'nın Gomis'le yola devam edilmesini çok istediğini ama sarı-kırmızılıların önerdiği astronomik teklifle baş etmesinin mümkün olmadığını iddia etti.
    1. 09 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:04
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