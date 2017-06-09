 Galatasaray 2 transferi bitirdi! – Fotomaç – 09 Haziran 2017
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    09 Haziran 2017, Cuma
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    2 transferi bitirdi!

    Galatasaray 2 transferi bitirdi!

    , transfer görüşmelerini sürdürdüğü ve Younes Belhanda ile anlaştı.

    Spor Toto Süper Lig'i 4. sırada tamamlayan , transferi erken bitirmek istiyor. Transfer çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılarda gündem ile Younes Belhanda. Görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılı yönetim, transfer konusunda iki oyuncuyla da anlaştı. Belhanda'nın bonservisi Dinamo Kiev, Gomis'inki ise Swansea City'de bulunuyor. Aslan, kulüpler ile oyuncuların bonservisleri konusunda anlaşma zemini arıyor. Galatasaray'ın, iki futbolcunun transferini 2-3 gün içinde açıklaması bekleniyor.

    Gomis, Marsilya ile bu sezon 32 karşılaşmaya çıktı. Fransız futbolcu bu maçlarda 21 gol, 4 asist ile mücadele etti. 27 yaşındaki Belhanda ise geçtiğimiz sezon Fransa Ligi takımlarından Nice'de kiralık forma giydi. Faslı futbolcu Nice formasıyla 31 maçta 3 gol attı.
    1. 09 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:34
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