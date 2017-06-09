Galatasaray 2 transferi bitirdi!
Galatasaray, transfer görüşmelerini sürdürdüğü Bafetimbi Gomis ve Younes Belhanda ile anlaştı.
Gomis, Marsilya ile bu sezon 32 karşılaşmaya çıktı. Fransız futbolcu bu maçlarda 21 gol, 4 asist ile mücadele etti. 27 yaşındaki Belhanda ise geçtiğimiz sezon Fransa Ligi takımlarından Nice'de kiralık forma giydi. Faslı futbolcu Nice formasıyla 31 maçta 3 gol attı.
- 09 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:34
-
Fenerbahçe Skubic'e kancayı taktı
Toplam 5
Yorum
VELI süper transfer demeniz icin illa bir star mi gelmesi lazim. begenmediginiz scubic hasan ali yi yerle bir etti. transfer isabet olur bence
-
Demirören'den Arda Turan açıklaması
Toplam 18
Yorum
Tufan ayvalık Sn demirören bjk şampiyon yapmaya uğraşmaktan vakit ayıramadığın milli takımlar saldım çayıra laubali,sorumsuz,saygısız ve sorunlu yazık
-
Mücadele görmedik
Toplam 12
Yorum
Çayelispor Bursaspor maçında yaşanan görüntüler FENERBAHÇEnin 2010-2011 sezonu şampiyonluğunu tescil etmiştir..
Galatasaray 2 transferi bitirdi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.