Cimbom bir adım önde

Werder Bremen ve Betis'in geride kaldığı Leonardo Bertone yarışında Galatasaray'ın öne çıktığı bildirildi. Young Boys'la 2019'a kadar sözleşmesi olan orta saha oyuncusunun bu yaz kesinlikle takımından ayrılacağı ve Aslan'ın da adaylardan biri olduğu belirtildi.