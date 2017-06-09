 Cimbom bir adım önde – Fotomaç – 09 Haziran 2017
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    09 Haziran 2017, Cuma
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    Cimbom bir adım önde

    Cimbom bir adım önde
    Werder Bremen ve Betis'in geride kaldığı Leonardo Bertone yarışında Galatasaray'ın öne çıktığı bildirildi. Young Boys'la 2019'a kadar sözleşmesi olan orta saha oyuncusunun bu yaz kesinlikle takımından ayrılacağı ve Aslan'ın da adaylardan biri olduğu belirtildi.
    1. 09 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:03
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