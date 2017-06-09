 Bruma’nın transferi beklemede – Fotomaç – 09 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Haziran 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    ’nın transferi beklemede

    <a href="/index/bruma?id=99d2755e-e15a-4228-9b96-64b4eb0b3484" class="" rel="tag">Bruma</a>’nın transferi beklemede

    , Armindo 'yı Almanya'ya gönderdi...

    Göndereli de 5 gün oldu. ile anlaşan ve sağlık kontrolünden bile geçen oyuncunun henüz imza atmaması kafa karıştırırken menajeri Catio Balde'nin sözleri ise işin zora girdiği şeklinde yorumlandı.

    Balde, " ile Sporting arasındaki anlaşmada yer alan bir maddeye göre, Sporting bir cevap almak zorunda. Her önerinin kabul edilip edilmediği 4 gün içinde netleşmesi gerekiyordu. Son başvuru tarihi dün doldu. Kulüpler ve oyuncu arasında her şey tamam" dedi.
    1. 09 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:59
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ’nın transferi beklemede haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.