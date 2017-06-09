 Ben Arfa seferi – Fotomaç – 09 Haziran 2017
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    09 Haziran 2017, Cuma
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    Ben Arfa seferi

    Ben Arfa seferi

    Sneijder'in ayrılma ihtimali 'ı harekete geçirdi. Cenk Ergün’ün yıldız oyuncu ile yaptığı görüşmenin olumlu geçtiği ve ikinci aşamada başkan Dursun Özbek’in PSG’li yöneticilerle buluşacağı bildirildi.

    'da Hatem Ben Arfa sesleri... Josue'nin ayrılmasıyla orta sahada alternatifi kalmayan sarı-kırmızılı takımda Wesley Sneijder de ayrılığın eşiğinde... Hollandalı oyuncu, son dönemde Rus ve Amerikan takımlarıyla yan yana anılıyor. Bu durum yönetimi harekete geçirdi. Sneijder olsun ya da olmasın Igor Tudor'un orta sahanın yükünü kaldıracak bir oyuncu istemesi üzerine Galatasaray, PSG'de oynayan Ben Arfa üzerinde yoğunlaştı.

    BONSERVİS BEDELİ YOK
    Üstelik Fransız oyuncu ile Sportif Direktör Cenk Ergün'ün de ilk görüşmeyi gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Fransız Foot Sur 7, 'nın Cimbom'a yeşil ışık yaktığını belirtirken şimdi topun Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'te olduğu iddia etti.

    Özbek'in Paris'e gideceği ve burada PSG'li yöneticilerle bir araya gelerek transferi bizzat bitireceği ifade edildi. PSG'nin bir yıl daha sözleşmesi bulunan Ben Arfa için bonservis bedeli istemeyeceği, Özbek'in Paris'e yapacağı ziyaretin ikili ilişkiler için önemli olduğu iddia edildi.

    AYAĞINI KIRMIŞTI
    Hatem Ben Arfa'nın Galatasaray forması giyen Nigel de Jong ile oldukça kötü bir anısı bulunuyor. Hollandalı futbolcu, 3 Ekim 2010 tarihinde Newcastle United ile Manchester City'nin karşı karşıya geldiği maçta yaptığı sert hareket ile Ben Arfa'nın bacağını kırmıştı. Fransız oyuncu, bu yüzden uzun süre forma giyememişti. Hollanda'nın hocası Bert van Marwijk, müdahaleyi, gereksiz ve vahşice" diye nitelendirerek De Jong'u milli takım kadrosundan çıkarmıştı. Ben Arfa ile De Jong'un buluşması merakla bekleniyor.

    TEKLİFE BAKARIZ
    Galatasaray'la bir yıl daha sözleşmesi bulunan Wesley Sneijder son dönemde sıklıkla Rusya'nın önemli takımlarından Zenit ile anılıyor. Zenit'in yeni hocası Mancini'nin Hollandalı yıldızı istediği belirtilirken sarı-kırmızılı yönetim şu ana kadar kendilerine gelen bir teklif olmadığını açıkladı. "Ancak böyle bir teklif ya da girişim olursa o zaman oturup düşünürüz" demeyi de ihmal etmediler.
    1. 09 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:28
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