Ben Arfa seferi
Sneijder'in ayrılma ihtimali Galatasaray'ı harekete geçirdi. Cenk Ergün’ün yıldız oyuncu ile yaptığı görüşmenin olumlu geçtiği ve ikinci aşamada başkan Dursun Özbek’in PSG’li yöneticilerle buluşacağı bildirildi.
BONSERVİS BEDELİ YOK
Üstelik Fransız oyuncu ile Sportif Direktör Cenk Ergün'ün de ilk görüşmeyi gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Fransız Foot Sur 7, Hatem Ben Arfa'nın Cimbom'a yeşil ışık yaktığını belirtirken şimdi topun Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'te olduğu iddia etti.
Özbek'in Paris'e gideceği ve burada PSG'li yöneticilerle bir araya gelerek transferi bizzat bitireceği ifade edildi. PSG'nin bir yıl daha sözleşmesi bulunan Ben Arfa için bonservis bedeli istemeyeceği, Özbek'in Paris'e yapacağı ziyaretin ikili ilişkiler için önemli olduğu iddia edildi.
AYAĞINI KIRMIŞTI
Hatem Ben Arfa'nın Galatasaray forması giyen Nigel de Jong ile oldukça kötü bir anısı bulunuyor. Hollandalı futbolcu, 3 Ekim 2010 tarihinde Newcastle United ile Manchester City'nin karşı karşıya geldiği maçta yaptığı sert hareket ile Ben Arfa'nın bacağını kırmıştı. Fransız oyuncu, bu yüzden uzun süre forma giyememişti. Hollanda'nın hocası Bert van Marwijk, müdahaleyi, gereksiz ve vahşice" diye nitelendirerek De Jong'u milli takım kadrosundan çıkarmıştı. Ben Arfa ile De Jong'un buluşması merakla bekleniyor.
TEKLİFE BAKARIZ
Galatasaray'la bir yıl daha sözleşmesi bulunan Wesley Sneijder son dönemde sıklıkla Rusya'nın önemli takımlarından Zenit ile anılıyor. Zenit'in yeni hocası Mancini'nin Hollandalı yıldızı istediği belirtilirken sarı-kırmızılı yönetim şu ana kadar kendilerine gelen bir teklif olmadığını açıkladı. "Ancak böyle bir teklif ya da girişim olursa o zaman oturup düşünürüz" demeyi de ihmal etmediler.
- 09 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:28
-
Fenerbahçe Skubic'e kancayı taktı
Toplam 5
Yorum
VELI süper transfer demeniz icin illa bir star mi gelmesi lazim. begenmediginiz scubic hasan ali yi yerle bir etti. transfer isabet olur bence
-
Demirören'den Arda Turan açıklaması
Toplam 18
Yorum
Tufan ayvalık Sn demirören bjk şampiyon yapmaya uğraşmaktan vakit ayıramadığın milli takımlar saldım çayıra laubali,sorumsuz,saygısız ve sorunlu yazık
-
Mücadele görmedik
Toplam 12
Yorum
Çayelispor Bursaspor maçında yaşanan görüntüler FENERBAHÇEnin 2010-2011 sezonu şampiyonluğunu tescil etmiştir..
Ben Arfa seferi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.