Sağa Corchia
Sabri'ye kötü haber
G.Saray'da sözleşmesi sona eren Sabri Sarıoğlu, takımdaki geleceğinin bir an önce belirlenmesini istedi. 33 yaşındaki futbolcu önüne bakmak adına bir yanıt beklediğini iletti ancak sarıkırmızılı yönetim, gündemlerinde şimdilik şu an bu konunun bulunmadığını bildirdi.
- 08 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:10
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Cimbom’a yeni 10 numara
Toplam 15
Yorum
Fuat İstikrarsız ve oyun disiplini olmayan bir oyuncu.Daha genç ve kaliteli oyuncular var.Bizim acil ihtiyacımız Genç bir forvet (GOMİS DEĞİL)
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Muharrem Usta'dan Rize açıklaması
Toplam 60
Yorum
Objektif 2016-2017 yılının küme düşeni Trabzonspor'dur. Yakışmadı. Rize Cas'a başvurmalı.
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Muharrem Usta'dan Rize açıklaması
Toplam 60
Yorum
Hor Hor Rize 1980-1981 sezonunda Fenerle aynı puanda bakın ama Fenerden 5 yemiş berabere kalsa kümede kalacak fener düşecek. Ama Trabzon suçlu :D
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