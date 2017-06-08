 Sağa Corchia – Fotomaç – 08 Haziran 2017
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    08 Haziran 2017, Perşembe
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    Sağa Corchia

    Sağa Corchia
    Sabri'yle devam etmeyi düşünmeyen Galatasaray, Sebastien Corchia'nin menajerinden transfer görüşmesi için randevu talep etti. 26 yaşındaki Fransız sağ bek oyuncusunun Lille kulübüyle sözleşme yenilemeye yanaşmamasının Galatasaray'ın elini güçlendirdiği ifade edildi.

    Sabri'ye kötü haber
    G.Saray'da sözleşmesi sona eren Sabri Sarıoğlu, takımdaki geleceğinin bir an önce belirlenmesini istedi. 33 yaşındaki futbolcu önüne bakmak adına bir yanıt beklediğini iletti ancak sarıkırmızılı yönetim, gündemlerinde şimdilik şu an bu konunun bulunmadığını bildirdi.
    1. 08 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:10
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