 Rennes talip oldu – Fotomaç – 08 Haziran 2017
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    08 Haziran 2017, Perşembe
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    Rennes talip oldu

    Rennes talip oldu
    İgor Tudor'un tesislerde bile görmek istemediği Luis 'ya müşteri çıktı. Fransa'dan Rennes, Belçikalı oyuncuyu satın alma opsiyonlu kiralamak istedi. Rennes, 1.8 milyon euro'ya devre arasında Trabzonspor'dan alınan Cavanda için sarı-kırmızılılara 600 bin euro opsiyon teklif etti.
    1. 08 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:09
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