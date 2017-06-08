Muslera ağlattı

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Fernando Muslera, İzmir'de TEOG'da Türkiye birincisi olan Meryem Keleş'i hem tebrik etti hem de formasını hediye etti. Muslera'nın tebriğini alan fanatik Galatasaraylı genç kız, hayalindeki futbolcunun formasına kavuşunca mutluluktan havalara uçtu. Genç kız, Muslera'nın gösterdiği ilgi karşısında gözyaşlarına hakim olamadı.



ultrAslan kütüphane kurdu

Bartın'ın Amasra İlçesi Şükürler Köyü'deki ilkokulda, yaşamını yitiren ultrAslan Kooridinatörü Alparslan Dikmen adına kurulan kütüphane açıldı. Taraftarların desteğiyle kurulan kütüphaneden çevre köy çocukları da faydalanabilecek. Ayrıca okulun bahçesine bir de çocuk parkı yapıldı