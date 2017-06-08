 Muslera ağlattı – Fotomaç – 08 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Haziran 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Muslera ağlattı

    Muslera ağlattı
    Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Fernando Muslera, İzmir'de TEOG'da Türkiye birincisi olan Meryem Keleş'i hem tebrik etti hem de formasını hediye etti. Muslera'nın tebriğini alan fanatik Galatasaraylı genç kız, hayalindeki futbolcunun formasına kavuşunca mutluluktan havalara uçtu. Genç kız, Muslera'nın gösterdiği ilgi karşısında gözyaşlarına hakim olamadı.

    ultrAslan kütüphane kurdu
    Bartın'ın Amasra İlçesi Şükürler Köyü'deki ilkokulda, yaşamını yitiren ultrAslan Kooridinatörü Alparslan Dikmen adına kurulan kütüphane açıldı. Taraftarların desteğiyle kurulan kütüphaneden çevre köy çocukları da faydalanabilecek. Ayrıca okulun bahçesine bir de çocuk parkı yapıldı
    1. 08 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:42
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Muslera ağlattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.