Muslera ağlattı
ultrAslan kütüphane kurdu
Bartın'ın Amasra İlçesi Şükürler Köyü'deki ilkokulda, yaşamını yitiren ultrAslan Kooridinatörü Alparslan Dikmen adına kurulan kütüphane açıldı. Taraftarların desteğiyle kurulan kütüphaneden çevre köy çocukları da faydalanabilecek. Ayrıca okulun bahçesine bir de çocuk parkı yapıldı
- 08 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:42
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Cimbom’a yeni 10 numara
Toplam 15
Yorum
Fuat İstikrarsız ve oyun disiplini olmayan bir oyuncu.Daha genç ve kaliteli oyuncular var.Bizim acil ihtiyacımız Genç bir forvet (GOMİS DEĞİL)
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Muharrem Usta'dan Rize açıklaması
Toplam 60
Yorum
Objektif 2016-2017 yılının küme düşeni Trabzonspor'dur. Yakışmadı. Rize Cas'a başvurmalı.
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Muharrem Usta'dan Rize açıklaması
Toplam 60
Yorum
Hor Hor Rize 1980-1981 sezonunda Fenerle aynı puanda bakın ama Fenerden 5 yemiş berabere kalsa kümede kalacak fener düşecek. Ama Trabzon suçlu :D
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