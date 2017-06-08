En hırçını Tolga

Galatasaraylı futbolculara, bu sezon lig maçlarında toplamda 3 kırmızı, 63 sarı kart gösterildi. Sarı-kırmızılı takımda Tolga Ciğerci, bir kırmızı ve 7 sarıyla en fazla kart gören futbolcu oldu. Sarı-kırmızılı takımda Bruma ve Hakan Balta da birer kez kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Galatasaray'da en az kart gören oyuncular ise birer sarı kartla Semih, Aurelien Chedjou, Sinan Gümüş ve Rodrigues oldu.