 Defansa Maicon – Fotomaç – 08 Haziran 2017
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    08 Haziran 2017, Perşembe
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    Defansa

    Defansa Maicon

    Brezilya basını, sarı-kırmızılı ekibin, Sao Paulo forması giyen için transfer teklifinde bulunduğunu iddia etti

    Vlad Chiriches ile prensipte anlaştığı belirtilen G.Saray için yeni bir iddia daha geldi. Brezilya basınında göre Chedjou'yu gönderen Cimbom, Sao Paulo forması giyen 28 yaşındaki Maicon'a transfer teklifinde bulundu. Teknik direktör İgor Tudor'un savunmaya takviye istemesi üzerine yönetim transfer çalışmalarına başladı. Brezilya basını, sarı-kırmızılı yönetimin, Brezilyalı stoper için kulübü Sao Paulo'ya 5 milyon euro transfer teklifinde bulunduğunu yazdı. Brezilya Ligi'nin önemli stoperleri arasında bulunan Maicon'un kulübü ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Sert futbolu ve mücadeleci bilinen tecrübeli futbolcu için kulübünün vereceği cevap bekleniyor

    1989 doğumlu 28 yaşındaki , bir dönem Portekiz'in Porto kulübünde de forma giymiş ve 189 karşılaşmaya çıkmıştı. Geçtiğimiz sezon adı Fenerbahçe ile de anılan yıldız oyuncu futbol kariyeri boyunca 268 karşılaşmada süre alırken 16 gol, 7 asistlik performans üretti.

    Bayasse Cimbom'u seçecek!
    Stoper arayışlarını sürdüren Galatasaray'da bonservisi olmayan oyuncular da revaçta... Hedefe giren son isim Nice ile sözleşmesi biten Paul Bayasse oldu. Bein Sports Fransa'dan Margot Dumont, 29 yaşındaki oyuncuyu Bordeaux ve Toulouse'un da istediğini ama onun Galatasaray'ı tercih etmeye daha yakın olduğunu yazdı.
    1. 08 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:04
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