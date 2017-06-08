Defansa Maicon
Brezilya basını, sarı-kırmızılı ekibin, Sao Paulo forması giyen Maicon için transfer teklifinde bulunduğunu iddia etti
1989 doğumlu 28 yaşındaki Maicon, bir dönem Portekiz'in Porto kulübünde de forma giymiş ve 189 karşılaşmaya çıkmıştı. Geçtiğimiz sezon adı Fenerbahçe ile de anılan yıldız oyuncu futbol kariyeri boyunca 268 karşılaşmada süre alırken 16 gol, 7 asistlik performans üretti.
Bayasse Cimbom'u seçecek!
Stoper arayışlarını sürdüren Galatasaray'da bonservisi olmayan oyuncular da revaçta... Hedefe giren son isim Nice ile sözleşmesi biten Paul Bayasse oldu. Bein Sports Fransa'dan Margot Dumont, 29 yaşındaki oyuncuyu Bordeaux ve Toulouse'un da istediğini ama onun Galatasaray'ı tercih etmeye daha yakın olduğunu yazdı.
- 08 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:04
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Cimbom’a yeni 10 numara
Toplam 15
Yorum
Fuat İstikrarsız ve oyun disiplini olmayan bir oyuncu.Daha genç ve kaliteli oyuncular var.Bizim acil ihtiyacımız Genç bir forvet (GOMİS DEĞİL)
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Muharrem Usta'dan Rize açıklaması
Toplam 60
Yorum
Objektif 2016-2017 yılının küme düşeni Trabzonspor'dur. Yakışmadı. Rize Cas'a başvurmalı.
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Muharrem Usta'dan Rize açıklaması
Toplam 60
Yorum
Hor Hor Rize 1980-1981 sezonunda Fenerle aynı puanda bakın ama Fenerden 5 yemiş berabere kalsa kümede kalacak fener düşecek. Ama Trabzon suçlu :D
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