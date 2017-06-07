Zidane’a veda etmedim
Galatasaray ile anılan ve Real Madrid'le yolları ayrılan Pepe, teknik direktör Zinedine Zidane ve yönetimi eleştirdi.
Bir İspanyol radyosuna konuşan Pepe, 10 sezondur formasını giydiği Real Madrid'in teklif ettiği sözleşme şartlarının beklentisini karşılamadığını belirterek, "Zidane'a veda etmedim çünkü Zidane ve Real Madrid gideceğimi benden önce biliyorlardı" dedi.
ÜNLÜ EKİPLER PEŞİNDE
İspanya'nın başkenti Madrid'deki evini boşaltarak eşyalarını Portekiz'deki evine taşıdığını söyleyen Pepe, Galatasaray'ın yanı sıra ünlü takımlarla da anılıyor. 34 yaşındaki stoper, Paris Saint-Germain, Milan ve İngiliz kulüplerinden teklifler aldığını ve bunları değerlendireceğini belirtti.
ÜNLÜ EKİPLER PEŞİNDE
İspanya'nın başkenti Madrid'deki evini boşaltarak eşyalarını Portekiz'deki evine taşıdığını söyleyen Pepe, Galatasaray'ın yanı sıra ünlü takımlarla da anılıyor. 34 yaşındaki stoper, Paris Saint-Germain, Milan ve İngiliz kulüplerinden teklifler aldığını ve bunları değerlendireceğini belirtti.
- 07 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:22
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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''Çok üzüldüm. Olmamasını dilerdim''
Toplam 6
Yorum
Yuru Terim, Demirorenin elini tut ve beraber gidin.
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Sadece 16 dakika oynayabildi
Toplam 15
Yorum
TS'lu Yine konuşmuş çok bilmişler. Aylar önce kupa maçındaki Abdulkadir ile son maçtaki Abdulkadir'in fiziği arasındaki farkı göremeyen bilmişler.
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''Çok üzüldüm. Olmamasını dilerdim''
Toplam 6
Yorum
Yuru Lutfen bize ger gelmesin.
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