 Zidane’a veda etmedim – Fotomaç – 07 Haziran 2017
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    07 Haziran 2017, Çarşamba
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    Zidane’a veda etmedim

    Zidane’a veda etmedim

    ile anılan ve 'le yolları ayrılan , teknik direktör Zinedine Zidane ve yönetimi eleştirdi.

    Bir İspanyol radyosuna konuşan , 10 sezondur formasını giydiği Real Madrid'in teklif ettiği sözleşme şartlarının beklentisini karşılamadığını belirterek, "Zidane'a veda etmedim çünkü Zidane ve gideceğimi benden önce biliyorlardı" dedi.

    ÜNLÜ EKİPLER PEŞİNDE
    İspanya'nın başkenti Madrid'deki evini boşaltarak eşyalarını Portekiz'deki evine taşıdığını söyleyen Pepe, 'ın yanı sıra ünlü takımlarla da anılıyor. 34 yaşındaki stoper, Paris Saint-Germain, Milan ve İngiliz kulüplerinden teklifler aldığını ve bunları değerlendireceğini belirtti.
    1. 07 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:22
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