Yönetimde Sabri ayrılığı
Sabri Sarıoğlu'nun sözleşmesi sona erdi. Kalacak mı; başka takıma mı gidecek? G.Saray'da bazı yöneticiler, "Sabri yıllarca emek verdi. Takımda kalmayı hak ediyor" diyor. Diğerleri ise, "Sabri konusunda biz o hatayı bir kez yaptık. Sözleşme yenilemeyeceğiz" iddiasında... Son kararı ise Başkan Özbek'in vereceği belirtiliyor.
- 07 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:23
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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''Çok üzüldüm. Olmamasını dilerdim''
Toplam 6
Yorum
Yuru Terim, Demirorenin elini tut ve beraber gidin.
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Sadece 16 dakika oynayabildi
Toplam 15
Yorum
TS'lu Yine konuşmuş çok bilmişler. Aylar önce kupa maçındaki Abdulkadir ile son maçtaki Abdulkadir'in fiziği arasındaki farkı göremeyen bilmişler.
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''Çok üzüldüm. Olmamasını dilerdim''
Toplam 6
Yorum
Yuru Lutfen bize ger gelmesin.
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