 Yönetimde Sabri ayrılığı – Fotomaç – 07 Haziran 2017
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    07 Haziran 2017, Çarşamba
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    Yönetimde Sabri ayrılığı

    Yönetimde Sabri ayrılığı
    'nun sözleşmesi sona erdi. Kalacak mı; başka takıma mı gidecek? G.Saray'da bazı yöneticiler, "Sabri yıllarca emek verdi. Takımda kalmayı hak ediyor" diyor. Diğerleri ise, "Sabri konusunda biz o hatayı bir kez yaptık. Sözleşme yenilemeyeceğiz" iddiasında... Son kararı ise Başkan Özbek'in vereceği belirtiliyor.
    1. 07 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:23
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