ABD'ye mi gidecek!
Zenit ile anılan Sneijder’in MLS Liginden bazı takımlarla da görüştüğü ileri sürüldü.
Gelecek sezon da takımın başında yer alacak olan teknik direktör Igor Tudor ile yıldızı barışmayan Wesley Sneijder hakkında birçok transfer iddiası ortaya atılmaya başlandı. Mancini'nin başına geçtiği Zenit'in ardından bazı Amerikan takımlarının da Hollandalı yıldız ile ilgilendiği iddia edildi. Öte yandan sarı-kırmızılı yöneticiler, Sneijder için henüz kendilerine ulaşan bir teklif olmadığını belirterek, "Şu ana kadar gelen bir girişim yok" açıklamasını yaptı.
- 07 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:37
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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''Çok üzüldüm. Olmamasını dilerdim''
Toplam 6
Yorum
Yuru Terim, Demirorenin elini tut ve beraber gidin.
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Sadece 16 dakika oynayabildi
Toplam 15
Yorum
TS'lu Yine konuşmuş çok bilmişler. Aylar önce kupa maçındaki Abdulkadir ile son maçtaki Abdulkadir'in fiziği arasındaki farkı göremeyen bilmişler.
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''Çok üzüldüm. Olmamasını dilerdim''
Toplam 6
Yorum
Yuru Lutfen bize ger gelmesin.
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