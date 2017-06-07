 ABD'ye mi gidecek! – Fotomaç – 07 Haziran 2017
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    07 Haziran 2017, Çarşamba
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    ABD'ye mi gidecek!

    ABD'ye mi gidecek!

    Zenit ile anılan Sneijder’in MLS Liginden bazı takımlarla da görüştüğü ileri sürüldü.

    Gelecek sezon da takımın başında yer alacak olan teknik direktör Igor Tudor ile yıldızı barışmayan Wesley Sneijder hakkında birçok transfer iddiası ortaya atılmaya başlandı. Mancini'nin başına geçtiği Zenit'in ardından bazı Amerikan takımlarının da Hollandalı yıldız ile ilgilendiği iddia edildi. Öte yandan sarı-kırmızılı yöneticiler, Sneijder için henüz kendilerine ulaşan bir teklif olmadığını belirterek, "Şu ana kadar gelen bir girişim yok" açıklamasını yaptı.
    1. 07 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:37
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