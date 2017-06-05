Rota Mario Gomez'e döndü
Beşiktaş'ta Mario Gomez defteri kapandı; Galatasaray'da açıldı...
Beşiktaş'ın şampiyonluğu garantilemesinden sonra Başkan Dursun Özbek geçen hafta Fikret Orman'ı tebrik için aradı. O sırada, Mario Gomez'in durumunu da sordu. Fikret Orman da, "Alırsan büyük iş yaparsın başkan" diyerek kendilerinin artık Gomez'le bir ilgilerinin kalmadığını söyledi.
MENDY DE İSTANBUL'DA
Orman'ın da desteğiyle Özbek, Doğualp'ı yeniden aradı, "Gomez'in menajerini de al; bir görüşelim" dedi. Gomez'in menajeri Ulli Ferber'in yarın İstanbul'a geleceği ve Özbek'le bir görüşme yapacağı ortaya çıktı. Özbek'in Ferber'i, Bafetimbi Gomis'in menajeri Etienne Mendy'nin İstanbul'a geleceği günlerde çağırmasının ise strateji olduğu iddiası da gündeme geldi.
- 05 Haziran 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:20
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Sinan Gümüş Benfica yolunda!
Toplam 25
Yorum
Ramazan GALATASARAY İ NE HALE GETİRDİNIZ YAZİKKK SİNAN 3.5 MİLYON EURO ŞAKA GİBİ ESKİ GALATASARAY İ ÖZLEDİM AVRUPA FATİHİ NERDESİN ASLANIM
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Savaşçı Fener geliyor
Toplam 3
Yorum
koyulacivert Sezona yine aynı kadro V.D JS VŞ,OT,SU. EE başlarsa seyirciyi bir daha mum la arar..
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Kucka seferi
Toplam 1
Yorum
erol Trabzonu rezil ettiniz.bursa maçı normal değil.çıkcaksın delikanlı gibi topunu oynayacaksınn.
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