 Rota Mario Gomez'e döndü – Fotomaç – 05 Haziran 2017
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    05 Haziran 2017, Pazartesi
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    Rota 'e döndü

    Rota Mario Gomez'e döndü

    'ta defteri kapandı; 'da açıldı...

    Mayıs'ın son haftasında Alman futbolcunun Türkiye haklarını elinde bulunduran menajer Alphan Doğualp ile bir araya gelen Dursun Özbek, "Onu G.Saray'da görmek istiyorum" demişti. Doğualp o dönemde Alman oyuncunun önünde "play-out" maçlarının olduğunu sonrasında bir görüşme ayarlayabileceği cevabını vermişti.

    'ın şampiyonluğu garantilemesinden sonra Başkan Dursun Özbek geçen hafta Fikret Orman'ı tebrik için aradı. O sırada, 'in durumunu da sordu. Fikret Orman da, "Alırsan büyük iş yaparsın başkan" diyerek kendilerinin artık Gomez'le bir ilgilerinin kalmadığını söyledi.

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    Orman'ın da desteğiyle Özbek, Doğualp'ı yeniden aradı, "Gomez'in menajerini de al; bir görüşelim" dedi. Gomez'in menajeri Ulli Ferber'in yarın İstanbul'a geleceği ve Özbek'le bir görüşme yapacağı ortaya çıktı. Özbek'in Ferber'i, Bafetimbi Gomis'in menajeri Etienne Mendy'nin İstanbul'a geleceği günlerde çağırmasının ise strateji olduğu iddiası da gündeme geldi.
    1. 05 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:20
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