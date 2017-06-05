 Negredo G.Saray’ı reddetti – Fotomaç – 05 Haziran 2017
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    05 Haziran 2017, Pazartesi
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    Negredo G.Saray’ı reddetti

    Negredo G.Saray’ı reddetti
    'ın listesinde yer alan Alvaro Negredo'dan olumsuz yanıt... İspanyol Sports Cope Valencia, G.Saray ile Valencia'nın Alvaro Negredo konusunda anlaştığını ama golcü oyuncunun Türkiye'ye gitmeyi reddettiğini yazdı. Negredo'nun AEK'ya yakın olduğunu yazdı.
    1. 05 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:34
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