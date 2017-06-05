 Bruma Leipzig’de – Fotomaç – 05 Haziran 2017
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    05 Haziran 2017, Pazartesi
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    Bruma Leipzig’de

    Portekizli yıldız, 12.5 milyon euro'ya Almanya'ya gitti.

    'da beklendiği gibi Armindo Bruma, Almanya'da sezonu 2. bitirerek müthiş bir çıkışa imza atan RB ile anlaştı. Sarı-kırmızılılar, bu transfer için 12.5 milyon euro bonservis bedeli alacak. Bu rakamın, Leipzig'in kazanacağı başarılara paralel olarak bonuslarla birlikte 15 milyon euro'ya çıkabileceği belirtiliyor. Şimdi gözler Galatasaray'ın KAP'a yapacağı detaylı açıklamaya çevrildi.

    Almanya'da sağlık kontrolünden geçen Bruma, kendisini Leipzig'e bağlayacak resmi sözleşmeye yarın imza atacak. Alman ekibinin sportif direktör Ralph Rangnick de için övgü dolu ifadeler kullandı. Rangnick, Bruma'nın süratiyle kendilerine çok yararlı olacağının altını çizdi. Bundesliga'da geride kalan sezonu 2. basamakta bitiren Leipzig, gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek.

    TARİHE GEÇECEK
    Bruma, 12 milyon euro'ya Atletico Madrid'e transfer olan Arda Turan'ı geçip Galatasaray'ın gelmiş geçmiş 'en pahalı transferi' unvanını alacak.

    TEPKİ ÇEKTİ
    4 yıl önce 12 milyon euro'ya transfer olan 22 yaşındaki futbolcunun, sözleşme uzatmak yerine 500 bin Euro farkla Leipzig'e verilmesi taraftarları çok da memnun etmedi.

    CİMBOM'DA BÜYÜDÜ
    -    Henüz 18 yaşında Ünal Aysal tarafından Galatasaray'a kazandırılan Bruma, 4 sezon sonra Florya'dan ayrıldı.
    -2012-2013 sezonunda Sporting Lizbon'dan Galatasaray'a transfer oldu ama ilk sezonunda beklentileri karşılayamadı.
    -Geçen sezon kiralandığı Real Sociedad takımında 33 maçta en fazla forma giydiği sezonuna ulaştı. Futbolunu geliştirdi.
    -Esas patlamayı ise bu yıl Türkiye'de yaptı. Portekizli futbolcu Galatasaray formasıyla çıktığı toplamda 37 maçta 11 gol 9 asist yaparak takımının en üretken ismi oldu.
    -Armindo Bruma'nın Galatasaray'la 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyordu.
    1. 05 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:32
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