Bruma Leipzig’de

Portekizli yıldız, 12.5 milyon euro'ya Almanya'ya gitti.
Almanya'da sağlık kontrolünden geçen Bruma, kendisini Leipzig'e bağlayacak resmi sözleşmeye yarın imza atacak. Alman ekibinin sportif direktör Ralph Rangnick de Bruma için övgü dolu ifadeler kullandı. Rangnick, Bruma'nın süratiyle kendilerine çok yararlı olacağının altını çizdi. Bundesliga'da geride kalan sezonu 2. basamakta bitiren Leipzig, gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek.
TARİHE GEÇECEK
Bruma, 12 milyon euro'ya Atletico Madrid'e transfer olan Arda Turan'ı geçip Galatasaray'ın gelmiş geçmiş 'en pahalı transferi' unvanını alacak.
TEPKİ ÇEKTİ
4 yıl önce 12 milyon euro'ya transfer olan 22 yaşındaki futbolcunun, sözleşme uzatmak yerine 500 bin Euro farkla Leipzig'e verilmesi taraftarları çok da memnun etmedi.
CİMBOM'DA BÜYÜDÜ
-Henüz 18 yaşında Ünal Aysal tarafından Galatasaray'a kazandırılan Bruma, 4 sezon sonra Florya'dan ayrıldı.
-2012-2013 sezonunda Sporting Lizbon'dan Galatasaray'a transfer oldu ama ilk sezonunda beklentileri karşılayamadı.
-Geçen sezon kiralandığı Real Sociedad takımında 33 maçta en fazla forma giydiği sezonuna ulaştı. Futbolunu geliştirdi.
-Esas patlamayı ise bu yıl Türkiye'de yaptı. Portekizli futbolcu Galatasaray formasıyla çıktığı toplamda 37 maçta 11 gol 9 asist yaparak takımının en üretken ismi oldu.
-Armindo Bruma'nın Galatasaray'la 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyordu.
- 05 Haziran 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:32
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Konyaspor: Kocaman F.Bahçe’ye hayırlı olsun
Toplam 25
Yorum
omurgasizligin nesine destek verelim alexi hacamasina mi,Daum´un ayagini kaydirmasina mi,yaptigi transferlerle klübün milyarlarini heba etmesine mi,sike yaptik demesine mi?
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Yanal rezaleti
Toplam 111
Yorum
TCelcius Hangi masalı anlatıyorsunuz trabzon top falan oynamadı yattı bursa dusmelıydı rizeninde kendi hatası ona buna suç bulmasın fener kurtarmadı
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Sinan Gümüş Benfica yolunda!
Toplam 18
Yorum
austin gidenin yerine bu yönetimin aldığı oyuncuları görnce eyvah.yoksa futboldan anlayan yönetim olsa o kadar üzülmessin..
Bruma Leipzig’de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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