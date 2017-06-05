 Asist kralı – Fotomaç – 05 Haziran 2017
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    05 Haziran 2017, Pazartesi
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    Asist kralı

    Asist kralı
    hayal kırıklığı yaratırken Wesley Sneijder, yaptığı 15 asist ile ligin zirvesinde yer aldı. Hollandalı yıldız, oynadığı 28 karşılaşmada 15 asistlik performans sergiledi. Sneijder'i 13 asist ile Quaresma ve 11 asist ile Deniz ve Lens takip etti.
    1. 05 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:10
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