 Mapou pazarlığı – Fotomaç – 03 Haziran 2017
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    03 Haziran 2017, Cumartesi
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    Mapou pazarlığı

    Mapou pazarlığı
    Cimbom, bir süredir Lyon'un stoperi Mapou-Yanga Mbiwa'yı istiyordu. Sportif direktör Cenk Ergün'ün Fransız kulübüyle temasa geçip şartlarını öğrendiği belirtildi. Lyon Başkanı Jean Michel Aulas'ın, 28 yaşındaki stoper için 3 milyon euro istediği kaydedildi. Aslan ise bu rakamın yarısını düşünüyor.
    1. 03 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:12
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