Mapou pazarlığı

Cimbom, bir süredir Lyon'un stoperi Mapou-Yanga Mbiwa'yı istiyordu. Sportif direktör Cenk Ergün'ün Fransız kulübüyle temasa geçip şartlarını öğrendiği belirtildi. Lyon Başkanı Jean Michel Aulas'ın, 28 yaşındaki stoper için 3 milyon euro istediği kaydedildi. Aslan ise bu rakamın yarısını düşünüyor.