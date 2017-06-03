 Mancini 10’u istiyor – Fotomaç – 03 Haziran 2017
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    03 Haziran 2017, Cumartesi
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    Mancini 10’u istiyor

    Mancini 10’u istiyor

    Zenit’in başına geçen İtalyan hocanın, yönetime verdiği transfer listesinde Sneijder’in de yer aldığı belirtildi.

    'da bu sezon beklentilerin gerisinde kalan , Zenit'in radarına girdi. Rus Match-1 kanalı, Zenit'in yeni teknik patronu 'nin yönetime transfer listesini verdiğini duyururken, listede Wesley Sneijder'in de yer aldığını açıkladı. Sneijder, 2013-14 sezonunda Mancini yönetimindeki sarı-kırmızılı takımda 17 gol atarak en verimli dönemini geçirmişti.

    MENAJERİ İSTANBUL'A GELDİ
    Bu arada Sneijder'in menajeri Guido Albers, İstanbul'a geldi. Bu durum Zenit'le ilgili transfer söylentilerini kuvvetlendirdi. Ancak Albers'in ilk hedefinin sarı-kırmızılı kulüpteki menajerlik alacaklarını tahsil etmek olduğu öğrenildi. Yine de yönetimle yapacağı görüşmede transferin de konuşulması bekleniyor.

    WES: NE DESEM AZ
    Sneijder, Hollanda basınına konuştu. Yıldız, "Yaşlandıkça daha güçleniyorum. Türkiye'de fantastik zamanlar geçirdim. G.Saray'ın 5 yılda benim için yaptıklarına ne desem az. Başkanla ilişkimiz çok iyi" dedi.
    1. 03 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:13
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