Mancini 10’u istiyor
Zenit’in başına geçen İtalyan hocanın, yönetime verdiği transfer listesinde Sneijder’in de yer aldığı belirtildi.
MENAJERİ İSTANBUL'A GELDİ
Bu arada Sneijder'in menajeri Guido Albers, İstanbul'a geldi. Bu durum Zenit'le ilgili transfer söylentilerini kuvvetlendirdi. Ancak Albers'in ilk hedefinin sarı-kırmızılı kulüpteki menajerlik alacaklarını tahsil etmek olduğu öğrenildi. Yine de yönetimle yapacağı görüşmede transferin de konuşulması bekleniyor.
WES: NE DESEM AZ
Sneijder, Hollanda basınına konuştu. Yıldız, "Yaşlandıkça daha güçleniyorum. Türkiye'de fantastik zamanlar geçirdim. G.Saray'ın 5 yılda benim için yaptıklarına ne desem az. Başkanla ilişkimiz çok iyi" dedi.
- 03 Haziran 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:13
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Selçuk İnan'dan Osmaniye İstiklal Spor Kulübü'ne ziyaret
Toplam 5
Yorum
Aslan SENEDE SENDE 3-4 MILYON EURO KAZAN SENDE HUZUR BOZMAZSIN TOP OYNASIN MELO GIBI OLSUN
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Lukas Podolski veda etti
Toplam 3
Yorum
Aslan EN COK TÜRK TARAFTARI OLAN TAKIMDA FORMA GIYDIGIN ICIN BIZLERI MUTLU ETTIN BIZDEN SONRAKI FUTOL YASAMNDA MUTLULUKLAR
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Vodafone Stadı uğurlu geldi!
Toplam 10
Yorum
bence Sen herkesi kendiniz gibi görme şaibe ve dalavere sizin işiniz yıllarca o şekilde ''büyük'' oldunuz başımıza
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