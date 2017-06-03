 Lozano elden kaçtı – Fotomaç – 03 Haziran 2017
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    03 Haziran 2017, Cumartesi
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    Lozano elden kaçtı

    Lozano elden kaçtı
    Aslan, Bruma'nın yerine Pachuca'da forma giyen 'yu istiyordu. Ancak Celta Vigo bu transferde elini daha çabuk tuttu. İspanyol ekibinin 21 yaşındaki Meksikalı yıldızla her konuda anlaştığı, kulübüyle de 12 milyon euro'ya el sıkıştığı belirtildi.
    1. 03 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:15
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