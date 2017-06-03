 Gomis’te pürüz var – Fotomaç – 03 Haziran 2017
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    03 Haziran 2017, Cumartesi
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    Gomis’te pürüz var

    Gomis’te pürüz var
    Cimbom'un forvet transferindeki 1 numaralı hedefi ... Fransız forvet için sarı-kırmızılılar kesenin ağzını açarken Marsilya da oyuncuyu almak için bastırıyor. Bu durum en çok bonservisini elinde bulunduran İngiliz ekibi Swansea'nin işine yarıyor.
    1. 03 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:13
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