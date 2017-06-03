 Chiriches bitti bitiyor – Fotomaç – 03 Haziran 2017
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    03 Haziran 2017, Cumartesi
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    Chiriches bitti bitiyor

    Chiriches bitti bitiyor
    Stoper transferinde alternatifli çalışan 'ın listesindeki isimlerden biri de ... Sarı-kırmızılılar 27 yaşındaki Rumen savunmacı için bir hayli mesafe kat etmiş durumda. CalcioNapoli'nin özel haberine göre Cimbom, Napoli'ye 2 milyon euro bonservis teklif etti. İtalyan devinin bu rakama "Evet" demesi bekleniyor.
    1. 03 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:12
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