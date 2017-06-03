 Bruma veda etti! – Fotomaç – 03 Haziran 2017
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    03 Haziran 2017, Cumartesi
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    veda etti!

    Bruma veda etti!
    G.Saray ile bugün son maçına çıkacak olan Armindo ardından RB Leipzig'in yolunu tutacak. Alman kulübüyle, sarı-kırmızılılar pazarlıkları sonuca bağlamaya yakın. Bu arada Portekizli yıldız da Aslan'a İnstagram hesabından veda etti. Bruma, Galatasaray formasıyla attığı golleri, çalımlarıyla dolu bir video paylaştı.
    1. 03 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:17
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