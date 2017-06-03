 Boşa çıkıyorlar – Fotomaç – 03 Haziran 2017
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    03 Haziran 2017, Cumartesi
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    Boşa çıkıyorlar

    Boşa çıkıyorlar

    Cimbom'da Atiker Konyaspor maçıyla Lukas Podolski dışında 3 futbolcunun daha sözleşmeleri sona erecek.

    Emektar 'nun yanı sıra ve Porto'dan kiralanan Pesqueira'nın mukaveleleri tamamlanmış olacak. Chedjou ve Josue ile yollar ayrılacak. Sabri ile devam edilip, edilmeyeceği ise belirsiz. Alt yapıdan yetişen Berk ve Birhan Vatansevir'in da sözleşme süreleri doluyor.
    1. 03 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:28
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