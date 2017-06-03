 Bir ilk daha başaracak! – Fotomaç – 03 Haziran 2017
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    03 Haziran 2017, Cumartesi
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    Bir ilk daha başaracak!

    Bir ilk daha başaracak!
    G.Saray, 2016-17 sezonunu dördüncü sırada bitirmesi durumunda, lig tarihinde ilk defa üst üste iki sezonu da ilk üç dışında tamamlayacak. Başkan Dursun Özbek'in karnesinde kötü bir istatistiği daha olacak.
    1. 03 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:09
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