Yeni Pitbull olacak

Bafetimbi Gomis transferinde artık geri sayıma geçildi. Fransız golcünün yıllık 3 milyon euro+ bonuslar karşılığında ikna edildiği belirtilirken, kulübü Swansea ile arada ufak pürüzlerin kaldığı öğrenildi. Sarıkırmızılı taraftarlar da sosyal medyadan yıldız oyuncuya presi sürdürüyor. Gomis'i, Felipe Melo ile kıyaslayan taraftarlar, gol sevinçlerinin üzerine Pitbull yazıyor. Gomis'in bu paylaşımlardan etkilendiği ifade ediliyor.



Zubizarreta: Gitme!..

La Provence gazetesi, Marsilya sportif direktörü Zubizarreta'nın Gomis'ten son bir randevu talep ettiğini yazdı. İspanyol direktörün, 31 yaşındaki yıldıza 'Para için Türkiye'ye gidip, kariyerini bitirme' tavsiyesinde bulunacağı ileri sürüldü.