 Sinan’ın dev aşkı – Fotomaç – 02 Haziran 2017
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    02 Haziran 2017, Cuma
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    Sinan’ın dev aşkı

    Sinan’ın dev aşkı
    Portekiz'den Ojogo, Sinan Gümüş'ün Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için Benfica'yı tercih ettiğini ileri sürdü. Genç yıldızı Valencia ve Napoli'nin de izlediği ancak Benfica'nın elini çabuk tuttuğu belirtildi. G.Saray, Sinan için 5 milyon euro istiyor.
    1. 02 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:50
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