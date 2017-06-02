Sinan’ın dev aşkı

Portekiz'den Ojogo, Sinan Gümüş'ün Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için Benfica'yı tercih ettiğini ileri sürdü. Genç yıldızı Valencia ve Napoli'nin de izlediği ancak Benfica'nın elini çabuk tuttuğu belirtildi. G.Saray, Sinan için 5 milyon euro istiyor.