 Nando’dan çifte dalya – Fotomaç – 02 Haziran 2017
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    02 Haziran 2017, Cuma
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    Nando’dan çifte dalya

    Nando’dan çifte dalya
    Galatasaray'ın istikrar abidesi Fernando , yarın Konya karşısında Spor Toto Süper Lig'de 200. maçına çıkacak. Uruguaylı file bekçisi, sarı-kırmızılı takımın, Süper Lig'in son haftasında yarın Atiker Konyaspor ile sahasında oynayacağı karşılaşmada görev alması durumunda ikinci kez "dalya" diyecek.

    199 maçta 206 gol
    Galatasaray, Fernando Muslera'nın görev aldığı 199 Süper Lig maçında 206 gol yedi. Bu müsabakaların 69'unda kalesini gole kapatmayı başaran tecrübeli kaleci, 130'unda ise rakiplerin gol bulmasına engel olamadı.
    1. 02 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:47
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