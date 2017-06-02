Nando’dan çifte dalya
199 maçta 206 gol
Galatasaray, Fernando Muslera'nın görev aldığı 199 Süper Lig maçında 206 gol yedi. Bu müsabakaların 69'unda kalesini gole kapatmayı başaran tecrübeli kaleci, 130'unda ise rakiplerin gol bulmasına engel olamadı.
- 02 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 22:47
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Bruma Leipzig'le anlaştı
Toplam 20
Yorum
Bruma Bonservis ücretinden % pay Sporting Lizbon' a verilecek. Zaten oyuncu 12 mil. € alınmıştı. 14.5 mil. € satmak pek mantıklı bir hamle değil
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Bruma Leipzig'le anlaştı
Toplam 20
Yorum
Cimbomlu Bruma yükselmez düşer buraya yazıyorum. Fenerliler kendi başkanını istifaya çağırsın, boş lakırdı
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Yılmaz Vural'dan iddialı açıklamalar
Toplam 6
Yorum
baboş dilerim bu sefer dikiş tuturursun be başkan
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