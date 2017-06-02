Janssen’den mesaj var

Tottenham'ın golcüsü Vincent Janssen, önceliğinin takımda kalmak olduğunu açıkladı. Aslan'ın transfer listesinde yer alan 22 yaşındaki Hollandalı, "Şu an milli takıma odaklıyım. Sonra geleceğimle ilgili menajerim ve kulüple görüşeceğim" derken, 1 yıl daha Tottenham'da oynamak istediğini söyledi.