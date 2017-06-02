 Janssen’den mesaj var – Fotomaç – 02 Haziran 2017
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    02 Haziran 2017, Cuma
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    Janssen’den mesaj var

    Janssen’den mesaj var
    Tottenham'ın golcüsü Vincent Janssen, önceliğinin takımda kalmak olduğunu açıkladı. Aslan'ın transfer listesinde yer alan 22 yaşındaki Hollandalı, "Şu an milli takıma odaklıyım. Sonra geleceğimle ilgili menajerim ve kulüple görüşeceğim" derken, 1 yıl daha Tottenham'da oynamak istediğini söyledi.
    1. 02 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:02
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