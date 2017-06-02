Avrupa kabusu!

Galatasaray yarın Fenerbahçe’yi geçemezse UEFA Avrupa Ligi’nde 13 Temmuz’da sahaya çıkacak. Bu da 19 Haziran’da sezonu açması ve sadece 14 gün tatil yapması anlamına geliyor

Başakşehir'i finalde yenip Türkiye Kupası'na adını yazdıran Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi'ni de cebine koydu. Büyük bir sürprize imza atan yeşil-beyazlılar gelecek yıl Avrupa Ligi'ne gruplardan katılacak. Şimdi gözler Avrupa Ligi'ne ön elemeden katılacak diğer iki takıma çevrildi. Lig yarışından erken kopan Fenerbahçe ve Galatasaray 3'lük için yarışırken bu hafta futbolcular, fazladan tatil yapmak için mücadele edecek. yarın saat 17.00'de Galatasaray, kupayı kazanan Konyaspor'u konuk edecek. Fenerbahçe ise Adana yolcusu... İki takımın da 61 puanı bulunuyor. Galatasaray'a galibiyet yetmiyor; averaj üstünlüğünü elinde tutan Fenerbahçe'nin de puan kaybetmesi gerekiyor. Maçlar sonunda 4. sıraya alacak takım UEFA Avrupa Ligi'ne ikinci ön eleme turundan katılacak ve 13 Temmuz'da sahada olacak. Play-off ile birlikte toplamda 3 ön eleme oynayacak. Bu da sezonu 19 Haziran'da açması ve sadece 14 gün izin yapması anlamına gelecek. Diğer takım ise 2 ön eleme oynayacağından 15 gün daha avantajlı olacak.



TANIDIK RAKİPLER

UEFA Avrupa Ligi'ne ikinci elemeden katılmaya yakın görünen Galatasaray'a birinci ön eleme turundan, Strum Graz, AIK, Maccabi, Rangers, Kızılyıldız, Ferencvarosh gibi ismi bilindik takımlar da gelebilecek.



KiMLER SERi BAŞI OLACAK?

BAŞAKŞEHİR : Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön eleme turundan başlayacak. Elenmesi halinde yoluna Avrupa Ligi 4. ön eleme turundan (Play-off-turu) devam edecek ve seri başı olmayacak.



KONYASPOR: Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı ve 2017-18 sezonunda Avrupa Ligi'nde gruplarda mücadele etme hakkı kazandı. Konya, kura çekimine 4. torbadan katılacak.



FENERBAHÇE: Ligi 3. sırada tamamlaması halinde Avrupa Ligi'ne 3. ön eleme turundan katılacak ve gruplara kadar seri başı olacak.



GALATASARAY: Süper Ligi 4. sırada tamamlaması halinde Avrupa Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacak ve gruplara kadar seri başı olacak.