Avrupa kabusu!
Galatasaray yarın Fenerbahçe’yi geçemezse UEFA Avrupa Ligi’nde 13 Temmuz’da sahaya çıkacak. Bu da 19 Haziran’da sezonu açması ve sadece 14 gün tatil yapması anlamına geliyor
TANIDIK RAKİPLER
UEFA Avrupa Ligi'ne ikinci elemeden katılmaya yakın görünen Galatasaray'a birinci ön eleme turundan, Strum Graz, AIK, Maccabi, Rangers, Kızılyıldız, Ferencvarosh gibi ismi bilindik takımlar da gelebilecek.
KiMLER SERi BAŞI OLACAK?
BAŞAKŞEHİR: Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön eleme turundan başlayacak. Elenmesi halinde yoluna Avrupa Ligi 4. ön eleme turundan (Play-off-turu) devam edecek ve seri başı olmayacak.
KONYASPOR: Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı ve 2017-18 sezonunda Avrupa Ligi'nde gruplarda mücadele etme hakkı kazandı. Konya, kura çekimine 4. torbadan katılacak.
FENERBAHÇE: Ligi 3. sırada tamamlaması halinde Avrupa Ligi'ne 3. ön eleme turundan katılacak ve gruplara kadar seri başı olacak.
GALATASARAY: Süper Ligi 4. sırada tamamlaması halinde Avrupa Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacak ve gruplara kadar seri başı olacak.
- 02 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:58
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Bruma Leipzig'le anlaştı
Toplam 20
Yorum
Bruma Bonservis ücretinden % pay Sporting Lizbon' a verilecek. Zaten oyuncu 12 mil. € alınmıştı. 14.5 mil. € satmak pek mantıklı bir hamle değil
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Bruma Leipzig'le anlaştı
Toplam 20
Yorum
Cimbomlu Bruma yükselmez düşer buraya yazıyorum. Fenerliler kendi başkanını istifaya çağırsın, boş lakırdı
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Yılmaz Vural'dan iddialı açıklamalar
Toplam 6
Yorum
baboş dilerim bu sefer dikiş tuturursun be başkan
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