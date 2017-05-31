Yeni adresi Almanya
18 yaşında Florya’nın kapısından içeri giren Portekizli oyuncu, 4 yıl içinde büyük bir aşama kaydedip rekor ücrete Leipzig’in yolunu tuttu. Almanlar, G.Saray'a Bruma için 18 milyon euro bonservis bedili ödeyecek, yıldız futbolcuda da vergilerle birlikte yıllık 6.6 milyon euro alacak.
KARİYERİ İÇİN DOĞRU HAMLE
Balde, Almanya'da oynamanın Bruma'nın kariyeri için de doğru bir hamle olacağını belirterek, "Leipzig, Bruma'nın yeni bir seviyeye çıkmasını sağlayacaktır" diye konuştu. Leipzig'in Galatasaray'a 18 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği duyurulurken Bruma'nın da 5 yıllık sözleşme imzalayacağı ve yıllık vergiler dahil 66 milyon euro kazanacağı ifade edildi.
SPORTİNG DE KAZANDI
Leipzig, Bruma için Sporting'e de, 450 bin euro yetiştirme bedeli ödeyecek. Ayrıca Galatasaray'ın da Portekiz ekibine, yapılan anlaşma gereği 1.7 milyon euro bonus vereceği öğrenildi. Sporting'in futbol arenasına sunduğu Bruma'dan kazancı böylece 15 milyon euro'yu bulacak.
TELEFON MESAJI
Son haftalarda ayrı bir istekli oynayan Bruma, Alanya karşılaşmasına da damga vuran isimdi. 14. dakikada klas bir gole imza atan Portekizli, 17'de ise Sinan'ın golünü hazırladı. Ayrıca Galatasaray'ın ataklarına hayat verdi. Attığı golün ardından elini kulağına götürüp 'telefonla konuşma' işareti yapması ise Leipzig'e transferiyle daha da bir anlam kazandı.
ŞİMDİDEN ÖZLEDİM
Bruma'nın Leipzig'e satılması dün Galatasaray taraftarlarının da gündemindeydi. Taraftarların büyük bölümü Portekizli yıldızın gönderilmesini doğru bulmazken en azından gelecek paranın iyi kullanılması gerektiğine dikkat çekti.
İşte Twitter'a düşen o mesajlardan bazıları:
*Bruma ile fotom yok benden değil yaniJ @Fikirtepeli_ 83
*Soran olursa Galatasaray sayesinde dersin rüzgarın oğlu! @iibrahimdemir7
*Podolski'den sonra bir darbe daha yedik. @lostedreamy
*Tek Korkum Gelen Parayı Kullanamamak! @ottomanson_
*Bizde kendini bitirecekti. İyi ki sattılar. @aearyairell
*Gül gibi Bruma satılır mı? @4YildizliGs1905
*Bruma seni şimdiden özledim nolur geri dön. @HDevrimDogan
*2-3 sene sonra rekor fiyata Real Madrid veya Bayern'e gider efsane olur. @mstafadursun
CİMBOM'U SIRTLADI
Armindo Bruma, bu sezon adeta oynadığı futbolla stajını tamamladığını herkese gösterdi. Galatasaray'ın kötü bir sezon geçirmesine karşın sahada rüzgar gibi esen genç yıldız, ligde oynadığı 29 maçta 11 gol kaydetti. 6 da gol pası verdi. Ayrıca attığı gollerin 9'unu deplasman maçlarında kaydetmesi de kendi adına ilginç bir istatistikti.
İKİ KEZ KİRALANDI
18 yaşında Florya'nın yolunu tutan Armindo Bruma, Gaziantep ve Real Sociedad maceralarının ardından 22 yaşında Bundesliga'nın yolunu tuttu. Yabancı kontenjanını boşaltmak için 30 Haziran 2014 tarihinde oyuncuyu Gaziantep'e yollayan sarıkırmızılılar, 14 Temmuz 2015 tarihinde ise 1.90 milyon euro karşılığında Real Sociedad'a kiraladı. İspanya, Bruma'nın kariyeri açısından önemli bir kırılma noktası oldu ve Galatasaray'a döndükten sonra yıldız gibi parladı.
TARİHE GEÇECEK
Gelecek hafta sağlık kontrolünden geçecek olan Bruma ardından Leipzig ile resmi sözleşmeyi imzalayacak. Şimdi gözler iki kulübün yapacağı açıklamaya çevrilirken eğer anlaşma bu şekilde resmiyete dökülürse 22 yaşındaki oyuncu, Atletico Madrid'e giden Arda Turan'ı geçip Galatasaray'ın gelmiş geçmiş 'en pahalı transferi' unvanını alacak.
- 31 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:09
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O avukatın görevine son verildi
Toplam 5
Yorum
gerçek taraftar taraftar,sen rahat ol geniş takıl, siz son maçta şampiyon olduk diye sevinip sonra stadı yakan acizlerdensin bunu gizleme,uhte olmuş sana o
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Yeşil formalı göremedi!
Toplam 13
Yorum
Erol Galatasarayın yapacağı yabancı hakem istemek.Bunu her platformda gündeme getirmek.
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Ve Bruma transferi açıklandı
Toplam 33
Yorum
ALPER70 buruma gibi oyuncu bidaha zor bulunur satılmasa iyiydi
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