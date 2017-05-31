 Stopere son aday Mapou – Fotomaç – 31 Mayıs 2017
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    31 Mayıs 2017, Çarşamba
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    Stopere son aday Mapou

    Stopere son aday Mapou
    Cimbom önümüzdeki sezon için kadrosuna mutlaka bir stoper takviyesi yapmayı planlıyor. Hedefteki isimlerden birinin de Mapou-Yanga Mbiwa olduğu öğrenildi. 28 yaşındaki savunmacı 1.84 boyunda. Kontratı 2018'de bitiyor. Lyon onu 2-3 milyon euro'ya satmayı düşünüyor. Mapou-Yanga, Beşiktaş'ın Lyon ile oynadığı karşılaşmalarda forma şansı bulamamıştı.
    1. 31 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:52
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