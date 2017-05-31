 Khacheridi elden kaçıyor – Fotomaç – 31 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    31 Mayıs 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Khacheridi elden kaçıyor

    Khacheridi elden kaçıyor
    Ukrayna'dan Galatasaray'a Evgen Khacheridi uyarısı geldi. 29 yaşındaki oyuncunun sarı-kırmızılılara verdiği süre bugün doluyor. Aslan bir adım atmazsa tecrübeli stoper kendisini isteyen diğer kulüplerle masaya oturacak. Khacheridi'nin son talibinin Yunan temsilcisi PAOK olduğu öğrenildi.
    1. 31 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:36
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Khacheridi elden kaçıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.