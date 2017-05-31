Khacheridi elden kaçıyor

Ukrayna'dan Galatasaray'a Evgen Khacheridi uyarısı geldi. 29 yaşındaki oyuncunun sarı-kırmızılılara verdiği süre bugün doluyor. Aslan bir adım atmazsa tecrübeli stoper kendisini isteyen diğer kulüplerle masaya oturacak. Khacheridi'nin son talibinin Yunan temsilcisi PAOK olduğu öğrenildi.