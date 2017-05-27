Zabaleta’yı Bilic kaptı

Aslan'ın ilgilendiği Arjantinli sağ bek Pablo Zabaleta, West Ham United'a transfer oldu. Tecrübeli oyuncu dün yeni kulübünün forması ile fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı. West Ham'ı Beşiktaş'ın eski teknik patronu Slaven Bilic çalıştırıyor. Tudor, Zabaleta'yı Sabri'nin yerine istiyordu.