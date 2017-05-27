 Zabaleta’yı Bilic kaptı – Fotomaç – 27 Mayıs 2017
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    27 Mayıs 2017, Cumartesi
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    Zabaleta’yı Bilic kaptı

    Zabaleta’yı Bilic kaptı
    Aslan'ın ilgilendiği Arjantinli sağ bek Pablo Zabaleta, West Ham United'a transfer oldu. Tecrübeli oyuncu dün yeni kulübünün forması ile fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı. West Ham'ı Beşiktaş'ın eski teknik patronu Slaven Bilic çalıştırıyor. Tudor, Zabaleta'yı Sabri'nin yerine istiyordu.
    1. 27 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:44
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