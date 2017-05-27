 Yerleri doldurulmalı – Fotomaç – 27 Mayıs 2017
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    27 Mayıs 2017, Cumartesi
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    Yerleri doldurulmalı

    Yerleri doldurulmalı
    Eski yönetici , Bruma'nın RB Leipzig'e satılması konusunda, "15 milyon euro az para değil ama Galatasaray'ın da iyi oyunculara ihtiyacı var. Podolski'nin de gitmesi büyük kayıp. İnşallah yerini doldururlar" diye konuştu.
    1. 27 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:47
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