Vlad Chiriches’te sona doğru
Sarı-kırmızılılar, 27 yaşındaki Vlad Chiriches için Napoli’ye 2.5 milyon euro teklif etti. Olumlu yanıt gelirse Cenk Ergün, Alanya maçının ardından İtalya’ya giderek transferi noktalayacak.
IGOR TUDOR ÇOK İSTİYOR
Igor Tudor'un alınmasını istediği Chiriches bu sezon 13'ü Serie A'da olmak üzere toplam 15 maçta forma giyerken, 2 gol attı. Napoli, yeni sezonda Chiriches'i kadroda düşünmediğini açıklamıştı.
BEŞİKTAŞ'A KARŞI OYNADI
Steaua Bükreş'te parlayan Vlad Chiriches, 2013-14 sezonunda 9.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Tottenham'a transfer oldu. 2015 yılından bu yana Napoli forması giyiyor. 1.84 boyundaki Rumen stoper, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'a İtalya'da 3-2 yenildikleri maçta da ilk 11'de forma giydi.
Savaş ÇORLU
- 27 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:07
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İtiraf etti: Evet
Toplam 1
Yorum
inde Gönülsüz adam . diğerleri gibi yatar artık.
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"Teklif 9 milyon euro"
Toplam 9
Yorum
Özgür senden ümitli değiliz de jong 20 dk izlesem antremana almam sen 2.5 mil.euro sabit tolga 400 bin e oynarken sen 2 mil.euro sabit olmazsın
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"Teklif 9 milyon euro"
Toplam 9
Yorum
GS Li defolup gidin Takım Türkiyede kazma futbolculara en çok para veren külüb hala 4.sıradayız.yine gidip yaşlı kazmalara milyon euroları vermeyn
Vlad Chiriches’te sona doğru haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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