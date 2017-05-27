 Vlad Chiriches’te sona doğru – Fotomaç – 27 Mayıs 2017
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    27 Mayıs 2017, Cumartesi
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    ’te sona doğru

    Vlad Chiriches’te sona doğru

    Sarı-kırmızılılar, 27 yaşındaki için ’ye 2.5 milyon euro teklif etti. Olumlu yanıt gelirse Cenk Ergün, Alanya maçının ardından İtalya’ya giderek transferi noktalayacak.

    savunmaya ilk transferini Vlad Chiriches ile gerçekleştirmeye yakın. Napoli sportif direktörü Stefano Antonelli'nin, "Türkiye'ye gidebilir. Bazı takımların ilgisi var" dediği Rumen stoper için yapılan görüşmelerde önemli aşama kaydedildiği belirtiliyor. Sarı-kırmızılılar'ın 27 yaşındaki oyuncuya bonuslarla yıllık 2 milyon euro, kulübü 'ye de 2.5 milyon euro teklif ettiği gelen haberler arasında. Futbol direktörü Cenk Ergün'ün yapılan pazarlıklar hakkında başkan Dursun Özbek'e dün akşam detaylı bilgi verdiği öğrenildi. Napoli'den teklifle ilgili olumlu yanıt gelmesi halinde Cenk Ergün'ün Alanya maçının ardından İtalya'ya giderek transfere noktayı koyacağı ifade edildi.

    IGOR TUDOR ÇOK İSTİYOR
    Igor Tudor'un alınmasını istediği Chiriches bu sezon 13'ü Serie A'da olmak üzere toplam 15 maçta forma giyerken, 2 gol attı. Napoli, yeni sezonda Chiriches'i kadroda düşünmediğini açıklamıştı.

    BEŞİKTAŞ'A KARŞI OYNADI
    Steaua Bükreş'te parlayan , 2013-14 sezonunda 9.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Tottenham'a transfer oldu. 2015 yılından bu yana Napoli forması giyiyor. 1.84 boyundaki Rumen stoper, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'a İtalya'da 3-2 yenildikleri maçta da ilk 11'de forma giydi.


    Savaş ÇORLU
    1. 27 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:07
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