 Prandelli’den işbaşı – Fotomaç – 27 Mayıs 2017
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    27 Mayıs 2017, Cumartesi
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    Prandelli’den işbaşı

    Prandelli’den işbaşı
    G.Saray'ın eski teknik direktörlerinden , Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Nasr'da işbaşı yaptı. 59 yaşındaki İtalyan teknik adam son olarak Valencia'da göre yapmış ancak 10 maç sonra ayrılmıştı. Prandelli yaklaşık 5 aydır işsizdi.
    1. 27 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:52
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