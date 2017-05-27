Pavon iddiası
Galatasaray’ın Portekizli yıldızı satması halinde yerine Boca Juniors’un genç yeteneği Cristian Pavon’u transfer edeceği ileri sürüldü.
ATLETİCO MADRİD DE PEŞİNDE
Radio Continental, geçtiğimiz ara transfer döneminde Pavon için Atletico Madrid ile Galatasaray'ın bir dizi görüşmeler yaptığını ancak iki kulübün de sonuç alamadığını duyurmuştu. Piyasa değeri 8 milyon euro olan genç tangocu için Galatasaray'ın Boca Juniors'a 4 milyon euro'luk bir teklif yaptığı ancak bunun şimdilik yeterli bulunmadığı bildirildi. Yeni bir görüşme olabileceği vurgulandı.
- 27 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:03
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İtiraf etti: Evet
Toplam 1
Yorum
inde Gönülsüz adam . diğerleri gibi yatar artık.
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"Teklif 9 milyon euro"
Toplam 9
Yorum
Özgür senden ümitli değiliz de jong 20 dk izlesem antremana almam sen 2.5 mil.euro sabit tolga 400 bin e oynarken sen 2 mil.euro sabit olmazsın
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"Teklif 9 milyon euro"
Toplam 9
Yorum
GS Li defolup gidin Takım Türkiyede kazma futbolculara en çok para veren külüb hala 4.sıradayız.yine gidip yaşlı kazmalara milyon euroları vermeyn
Pavon iddiası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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