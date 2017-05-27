 Pavon iddiası – Fotomaç – 27 Mayıs 2017
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    27 Mayıs 2017, Cumartesi
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    Pavon iddiası

    Pavon iddiası

    ’ın Portekizli yıldızı satması halinde yerine ’un genç yeteneği ’u transfer edeceği ileri sürüldü.

    Cimbom, RB Leipzig'in talip olduğu Bruma'nın ayrılma ihtimaline karşılık yerini doldurmak için şimdiden çalışmalara başladı. Portekizli yıldızın alternatifinin 'un genç yeteneği olduğu ileri sürüldü. 21 yaşındaki oyuncu bu sezon 23 maçta 8 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. Arjantin futbolunun yeni Caniggia'sı olarak lanse edilen Pavon'u sarı-kırmızılı scoutların iki sezondur izlediği belirtiliyor.

    ATLETİCO MADRİD DE PEŞİNDE
    Radio Continental, geçtiğimiz ara transfer döneminde Pavon için Atletico Madrid ile 'ın bir dizi görüşmeler yaptığını ancak iki kulübün de sonuç alamadığını duyurmuştu. Piyasa değeri 8 milyon euro olan genç tangocu için Galatasaray'ın Boca Juniors'a 4 milyon euro'luk bir teklif yaptığı ancak bunun şimdilik yeterli bulunmadığı bildirildi. Yeni bir görüşme olabileceği vurgulandı.
    1. 27 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:03
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