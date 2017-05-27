 Mesai devam ediyor – Fotomaç – 27 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Mayıs 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Mesai devam ediyor

    Mesai devam ediyor
    Alanyaspor maçının hazırlıkları sürüyor. Sarı-kırmızılılar dün Florya'da yapılan idmanda ısınma hareketlerinin ardından, pas ve taktik çalışmaları gerçekleştirdi. Cimbom pazartesi oynanacak karşılaşma için yarın Alanya'ya gidecek.
    1. 27 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:46
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Mesai devam ediyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.