Mesai devam ediyor

Alanyaspor maçının hazırlıkları sürüyor. Sarı-kırmızılılar dün Florya'da yapılan idmanda ısınma hareketlerinin ardından, pas ve taktik çalışmaları gerçekleştirdi. Cimbom pazartesi oynanacak karşılaşma için yarın Alanya'ya gidecek.