 Leipzig’in aradığı kan – Fotomaç – 27 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Mayıs 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Leipzig’in aradığı kan

    Leipzig’in aradığı kan

    Kicker, ’nın ’in aradığı oyuncu profiline bire bir uyduğunu yazarken, transferin ancak çift haneli rakama gerçekleşebileceğini de belirtti.

    'ya talip olan ile görüşmeler sürüyor. Alman Kicker dergisi, Portekizli yıldızın RB Leipzig'in istediği oyuncu profiline bire bir uyduğunu yazdı. Kulüpler arasında pazarlıkların devam ettiği vurgulanırken, transferin beklentilerin aksine ancak çift haneli milyon euro'lar karşılığında gerçekleşebileceği yorumu yapıldı. Bruma için, "Saldırgan ve hızlı" ifadelerini kullanan Kicker, "Güçlü sağ ayağı ile sol kanatta bu sezon ligde 28 maçta 10 gol attı ve 6 da asist yaptı" ifadelerini kullanıldı. Bruma'nın Bundesliga'da oynama fikrine çok sıcak baktığını da dile getirildi.

    MEKTUP VERİLDİ
    RB Leipzig'in İstanbul'a sportif direktör Ralf Rangnick'i gönderdiği ve Galatasaray'dan sadece Bruma ile görüşme konusunda izin talep edildiği de Alman basınında yer aldı. Rangnick'in Bruma'ya teknik direktör Hasenhüttl'ün mektubunu ilettiği ve kulüp ile hedefleri hakkında bilgi verdiği bildirildi.
    1. 27 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:42
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Leipzig’in aradığı kan haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.