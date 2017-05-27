Leipzig’in aradığı kan
Kicker, Bruma’nın RB Leipzig’in aradığı oyuncu profiline bire bir uyduğunu yazarken, transferin ancak çift haneli rakama gerçekleşebileceğini de belirtti.
MEKTUP VERİLDİ
RB Leipzig'in İstanbul'a sportif direktör Ralf Rangnick'i gönderdiği ve Galatasaray'dan sadece Bruma ile görüşme konusunda izin talep edildiği de Alman basınında yer aldı. Rangnick'in Bruma'ya teknik direktör Hasenhüttl'ün mektubunu ilettiği ve kulüp ile hedefleri hakkında bilgi verdiği bildirildi.
- 27 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 21:42
-
Önümüzdeki sezon için büyük temizlik
Toplam 11
Yorum
Jack Aras Milli takiminda Cikip 10 dakikada gol atiyor Super ligde butun sezon 7 dakika oynuyor Senol Gunes oynatmaya korkuyor gol atar sonra.
-
‘Sorun para değil aşağılandım!’
Toplam 23
Yorum
metinn tabi canim paranin önemi olurmuu sn özbek cikti dedi biz kayseri ve bursanin teklifini ilettik begenmedi giiti baska takima imza attin dedi
-
"Teklif 9 milyon euro"
Toplam 6
Yorum
dursundurmasinistifa! bos konusuyor, yine sinir oldum
Leipzig’in aradığı kan haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.