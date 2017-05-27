Fesli Podolski

Türkiye'de bulunduğu sürede bizden biri gibi yaşayan Lukas Podolski, sosyal medya hesabından yine ilgi çekici bir paylaşımda bulundu. Alman yıldız, başında fesle bir fotoğrafını paylaşarak, "Fes başıma, fes başıma, püskülü ben olayım#SütKardeşler" yazdı. Poldi'nin resmi büyük beğeni aldı. Lukas, lig bitince yeni takımı Vissel Kobe'ye katılacak.