Bruma'nın yerine 4 aday
Galatasaray, Bruma’yı elinden çıkarırsa, 21 yaşındaki Lozano, 23’lük Younes ve Iturbe ile 25’lik Promes’ten birini kadrosuna katacak..
ERGÜN HAZIR KITA
Sarı-kırmızılılar, istediği parayı alması halinde Bruma'yı verecek. Trnasferden sorumlu yönetici Cenk Ergün ise Bruma'nın alternatiflerini şimdiden belirledi. Buna göre Cimbom 4 isimle temasa geçecek. Bruma gibi genç yıldızları listesine ekleyen Aslan transferi de hızlı bir şekilde bitirmek istiyor. Galatasaray, Meksika'nın Pachuca takımında forma giyen 21 yaşındaki kanat oyuncusu Hirving Lozano'yu kadrosunda istiyor. Sarı- kırımızılı ekibin listesinde Spartak Moskova'nın 25 yaşındaki yıldızı Quincy Promes, Ajax'ın Alman oyuncusu Amin Younes ve Romalı Juan Iturbe de var.
ITURBE KİRALIK
Bu 4 isimden Roma'lı Iturbe şu anda Torino'da kiralık. İtalyan kulübü, genç futbolcusunu G.Saray'a göndermeye sıcak bakıyor. (Takvim)
- 27 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:15
-
İtiraf etti: Evet
Toplam 1
Yorum
inde Gönülsüz adam . diğerleri gibi yatar artık.
-
"Teklif 9 milyon euro"
Toplam 9
Yorum
Özgür senden ümitli değiliz de jong 20 dk izlesem antremana almam sen 2.5 mil.euro sabit tolga 400 bin e oynarken sen 2 mil.euro sabit olmazsın
-
"Teklif 9 milyon euro"
Toplam 9
Yorum
GS Li defolup gidin Takım Türkiyede kazma futbolculara en çok para veren külüb hala 4.sıradayız.yine gidip yaşlı kazmalara milyon euroları vermeyn
Bruma'nın yerine 4 aday haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.