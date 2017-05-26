Komşu ’dan Matos iddiası

Sağ bek arayan Galatasaray'a Yunanistan'dan sürpriz bir sağ bek iddiası geldi. Yunan medyası, sarı-kırmızılı kulübün PAOK'ta forma giyen Leo Matos'un peşinde olduğunu yazdı. Defansta oynamasına rağmen bu sezon 8 gol atarak dikkat çeken 31 yaşındaki Brezilyalı'nın düşük maliyeti nedeniyle Galatasaray için uygun isim olduğu belirtilen haberlerde oyuncunun da İstanbul'da oynamaya sıcak baktığının altı çizildi. Devre arasında da aynı takımdan Rodrigues'i alan Cimbom'un PAOK'la olan iyi ilişkilerinden söz edildi. Matos'un piyasa değedi 1.5 milyon euro civarında.