 Rodriguez tepetaklak – Fotomaç – 25 Mayıs 2017
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    25 Mayıs 2017, Perşembe
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    Rodriguez tepetaklak

    Rodriguez tepetaklak
    'ın 2015-16'da büyük umutlarla kadroya katmasına rağmen sezon başında Mainz'a sattığı Jose Rodriguez hiçbir yerde tutunamıyor. Malaga, sezonun 2. yarısında kiraladığı İspanyol orta saha için satın alma opsiyonunu kullanmayacağını açıkladı. 'da sadece 6 maça çıkıp 456 dakika görev aldı.
    1. 25 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:16
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