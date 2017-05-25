Asıl tehlike kapıda
Galatasaray, sözleşmesi geçen yıl tek taraflı feshedilen Olcan Adın’a 2.9 milyon euro ödemeye mahkum edildi. Şimdi gözler diğer kiralık oyunculara çevrildi.
Bu durum akıllara sezon başında çeşitli takımlara kiralanan Endoğan Adili, Emrah Başsan, Volkan Pala, Umut Gündoğan, Tarık Çamdal, İsmail Çipe, Oğuzhan Kayar, Salih Dursun ve Ryan Donk'u getirdi.
Transfer yapabilmek ve 28 kişilik kadro sınırlamasını tutturabilmek için yönetim bu isimlerin de sözleşmelerini feshetmeye hazırlanıyordu. Ancak Olcan Adın için çıkan karardan sonra bu oyuncularla ilgili nasıl bir yol izleneceği belirsizliğe girdi.
- 25 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:30
-
Yanal’la devam
Toplam 16
Yorum
ejder 54 antalyanın başında bulunan rıza hoca ersun yanaldan kat kat başarılı en azından uefaya gitmek için mücadele ediyoruz diyor ersun da o da yok
-
Lyon başkanı Fenerbahçe'nin transferini açıkladı
Toplam 4
Yorum
FB Eylülde 34 yaşında olacak ve son transferini yapacak hem bonservis i var hemde yılda 3 milyon euro alıyormuş yazık FB de Scout ekibi yok mu?
-
Mario Gomez G.Saray'a
Toplam 45
Yorum
metinn 11111 BJK ni de biliyorduk son3-5 seneye kadar acilarin takimiydiniz hemen havalara girmeyiniz madem cok iyiydi neden bonservisini almadiniz
Asıl tehlike kapıda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.