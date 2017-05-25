Asıl tehlike kapıda

Galatasaray, sözleşmesi geçen yıl tek taraflı feshedilen Olcan Adın’a 2.9 milyon euro ödemeye mahkum edildi. Şimdi gözler diğer kiralık oyunculara çevrildi.

Sarı-kırmızılı yönetimin transferde yaptığı büyük hatalara Olcan Adın da eklendi. 2 yıllık kontratı bulunmasına rağmen 29 Ağustos 2016'da futbolcunun sözleşmesi tek taraflı olarak feshetmişti. Konuyu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na (UÇK) götüren Olcan'a 2.9 milyon euro ödenmesi kararlaştırıldı.



Bu durum akıllara sezon başında çeşitli takımlara kiralanan Endoğan Adili, Emrah Başsan, Volkan Pala, Umut Gündoğan, Tarık Çamdal, İsmail Çipe, Oğuzhan Kayar, Salih Dursun ve Ryan Donk'u getirdi.



Transfer yapabilmek ve 28 kişilik kadro sınırlamasını tutturabilmek için yönetim bu isimlerin de sözleşmelerini feshetmeye hazırlanıyordu. Ancak Olcan Adın için çıkan karardan sonra bu oyuncularla ilgili nasıl bir yol izleneceği belirsizliğe girdi.