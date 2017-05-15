''Terim gelmiyor''

Cimbom'un eski başkanı Duygun Yarsuvat'tan ilginç çıkış...

Yarsuvat "G.Saray'ın küçülmesi lazım ama bunu yapmıyorlar." dedi. Yarsuvat "Fatih Terim'i hep yokluyorum ama Federasyon hem Milli Takımı hem Galatasaray'ı çalıştırmasını kabul etmiyor" ifadelerini kullandı.