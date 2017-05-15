 ''Terim gelmiyor'' – Fotomaç – 15 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Mayıs 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    ''Terim gelmiyor''

    ''Terim gelmiyor''

    Cimbom'un eski başkanı 'tan ilginç çıkış...

    Yarsuvat "G.Saray'ın küçülmesi lazım ama bunu yapmıyorlar." dedi. Yarsuvat "Fatih Terim'i hep yokluyorum ama Federasyon hem Milli Takımı hem Galatasaray'ı çalıştırmasını kabul etmiyor" ifadelerini kullandı.
    1. 15 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:42
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ''Terim gelmiyor'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.