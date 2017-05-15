''Terim gelmiyor''
Cimbom'un eski başkanı Duygun Yarsuvat'tan ilginç çıkış...
Yarsuvat "G.Saray'ın küçülmesi lazım ama bunu yapmıyorlar." dedi. Yarsuvat "Fatih Terim'i hep yokluyorum ama Federasyon hem Milli Takımı hem Galatasaray'ı çalıştırmasını kabul etmiyor" ifadelerini kullandı.
- 15 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:42
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fırtına’nın oğlu Yazıcı
Toplam 2
Yorum
lazyo yusuf genç yetenek fakat çok şişirdiler.görüldüğü gibi değil attığı gole kendi inandımı acababeceri değil tamamen şans
- Fırtına’nın oğlu Yazıcı
Toplam 2
Yorum
tsts yusuf yazıcı futbol yok ama çok ballı ... nereye kadar balverir
- Fenerbahçe ve Galatasaray Balotelli'nin peşinde
Toplam 18
Yorum
yorumcu bu adamın yanına felipe meloyu getirseler cok iyi olcaklar
''Terim gelmiyor'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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