Taraftar isyanda

Galatasaray yönetimine olan tepkiler Gaziantep deplasmanında da devam etti. Yaklaşık 1000 kadar sarı-kırmızılı taraftar, başkan Dursun Özbek'i protesto ederek istifaya çağırdı. Dursun Özbek'in resminin bulunduğu pankartlar hazırlayan futbolseverler, bu fotoğrafın üzerine çarpı işareti koydular.