 Taraftar isyanda – Fotomaç – 15 Mayıs 2017
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    15 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Taraftar isyanda

    Taraftar isyanda
    Galatasaray yönetimine olan tepkiler Gaziantep deplasmanında da devam etti. Yaklaşık 1000 kadar sarı-kırmızılı taraftar, başkan Dursun Özbek'i protesto ederek istifaya çağırdı. Dursun Özbek'in resminin bulunduğu pankartlar hazırlayan futbolseverler, bu fotoğrafın üzerine çarpı işareti koydular.
    1. 15 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:07
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